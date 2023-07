Najtragiczniejsze wypadki w Lesznie i okolicach w ostatnich latach powodowali nietrzeźwi kierowcy

Tragiczny wypadek na trasie Leszno – Nowy Świat [19 marca 2021]

Piątkowe popołudnie na drogach nie należało do bezpiecznych. Wcześniej padał śnieg i trasa z Leszna do Pawłowic była śliska. 33-letni Mateusz W. jechał z golfem od strony Leszna. Łuki drogi przy leśniczówce Nowy Świat znają chyba wszyscy kierowcy. Większość tam zwalnia, bo dochodziło tam już nie raz do wypadków. Policjanci próbowali szukać śladów hamowania Mateusza W. Trudno było takie dostrzec. Musiał jechać bardzo szybko. Za zakrętami uderzył czołowo w jadąca od Nowej Wsi skodę. Jechała nią mama z trójką dzieci. Najmłodsze w kwietniu miałoby rok, starsze to 3 latek i jego dwa lata starszy brat. Siła zderzenia była ogromna. Świadkowie udzielający pomocy ofiarom na miejscu relacjonują to dramatycznie.