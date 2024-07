Natalia Janoszek przerywa milczenie! Podzieliła się informacjami na temat swojego stanu zdrowia "Po dwóch operacjach..."

Walka z problemami zdrowotnymi

Natalia Janoszek, celebrytka znana z kontrowersji w polskim świecie show-biznesu, znalazła się ostatnio w centrum uwagi z zupełnie innego powodu. Jej zdrowie stało się przedmiotem licznych spekulacji, zwłaszcza po tym, jak znacząco ograniczyła swoją aktywność w mediach społecznościowych. To wywołało zaniepokojenie wśród jej fanów i obserwatorów, którzy zastanawiali się, co mogło być przyczyną takiej zmiany.

W ciągu ostatnich kilku lat, Janoszek zaliczyła swój powrót na salony, jednak jej życie zawodowe zostało przyćmione przez problemy zdrowotne. Celebrytka przeszła przez dwie operacje – jedną w kwietniu, a drugą w czerwcu tego roku. Szczegóły tych zabiegów oraz informacje o stanie jej zdrowia pozostawały do tej pory nieujawnione, co tylko podsycało ciekawość publiczności.

Oświadczenie na Instagramie

Po okresie milczenia, Natalia Janoszek postanowiła otworzyć się przed swoimi fanami i podzielić z nimi wiadomościami na temat swoich ostatnich wyzwań zdrowotnych. Na Instagramie opublikowała zdjęcie, które zrobiło na wielu ogromne wrażenie – czarno-białą fotografię, na której widać ją trzymającą wyniki badania histopatologicznego. To zdjęcie, wykonane tuż po wyjściu ze szpitala, stało się symbolem jej determinacji i chęci walki o powrót do zdrowia.

Po dwóch operacjach już nie muszę się martwić. Ostatnie kilka miesięcy były ekstremalne. Przeszłam przez tak dużo, że myślałam, że nie wytrwam. Dzisiaj wyszłam ze szpitala z ulgą i nadzieją, że będzie lepiej. Wkrótce wrócę, ale dojście do siebie będzie priorytetem. Dziękuję za wsparcie i zrozumienie, jako że nie jestem ostatnio zbyt aktywna - napisała Janoszek, dzieląc się swoimi przemyśleniami i odczuciami z okresu leczenia.

Co dalej z Natalią Janoszek?

W swoim oświadczeniu Janoszek wyraziła nadzieję na szybką poprawę i obiecała, że jej powrót do zdrowia będzie teraz jej priorytetem. Takie wsparcie i zrozumienie ze strony fanów to dla niej niewątpliwie ogromne wsparcie w trudnych chwilach. Nie można wykluczyć, że w przyszłości Natalia zdecyduje się na bardziej szczegółowe opowiedzenie o swoich problemach zdrowotnych, co z pewnością rozwieje wiele wątpliwości.