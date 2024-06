Neurologia w Lesznie ocaleje? Pododdział udarowy nie ma szans i będzie zawieszony. Trwa specjalna komisja w sprawie szpitala w Lesznie

Taką mamy kadrę w Lesznie. Z tych dwóch dużych miast. Żeby pozyskać specjalistów do Leszna, graniczy to z cudem. Dzwoniliśmy do wszystkich lekarzy, nawet do emerytów. Żeby pozyskać lekarza do pracy w szpitalu w Lesznie to albo rezydenci albo lekarze, których sytuacja życiowa się zmienia i chcą zamieszkać w Lesznie - uważa Adrian Jędrzejewski.