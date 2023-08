Niebezpieczne odpady z budynku przy samym dworcu PKP w Lesznie mają zostać wywiezione. Teren ogrodzono

Sprawa wyszła na jaw w lutym 2022 toku. Na ulicę Towarową na teren sąsiadujący z nowym peronem szóstym dworca, wjechały służby. Akcję koordynowała policja, ale konieczna okazała się pomoc strażaków. Musieli swoim sprzętem hydraulicznym sforsować ciężkie stalowe bramy prowadzące z ramp rozładunkowych do magazynów. Okazało się, że było w nich pełno toksycznych substancji.

Dawne magazyny kolejowe przy Towarowej w Lesznie posłużyły jako punkt gromadzenia toksycznych odpadów. Nalot na to miejsce przeprowadziła kilka dni temu policja, a teraz na jaw wychodzą okoliczności…

Teraz, ponad 1,5 roku od odnalezienia beczek, teren zabezpieczono. Należy do PKP. Za plotem ustawiono kontenery i jeszcze w tym tygodniu, rozpocząć ma się procedura wywozu zbiorników z Leszna. Mają być utylizowane. W tym celu kolej wynajęła firmę, która ma zorganizować bezpieczny transport beczek z łatwopalnymi cieczami.

Beczki ze starymi lakieram i rozpuszczalnikami stoją przy peronie dworca PKP w Lesznie do dziś. Są łatwopalne. W sprawie toczy się prokuratorskie śledztwo.

Problem z nielegalnymi odpadami w Lesznie w ostatnim czasie pojawił się kilkakrotnie. Były one podrzucane w dawnej rzeźni przy Tami Kolejowej, gdzie znajdują się do dziś. Obiekt jest pustostanem, a miasto ma problemy z ustaleniem właściciela i zmuszeniem do zabezpieczenia tych potężnych nieruchomości w centrum Leszna.