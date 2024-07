Wątpliwa atrakcja dla dzieci. Ta zabawa z wodą dla dzieci może skończyć się tragicznie

Fontanny miejskie nie są przystosowane do kąpieli. Woda, która się w nich znajduje, nie jest przeznaczona do celów rekreacyjnych. Dostępność fontann sprawia, że wiele osób ignoruje te ostrzeżenia, co może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji zdrowotnych.