Nowa galeria handlowa w Lesznie ruszy z końcem 2023 roku?

Inwestor pierwotnie planował osiągnięcie stanu surowego zamkniętego na koniec 2022 roku. Trzy miesiące później można mówić, że ten etap budowy jest już niemal osiągnięty. W budynku rozciągającym się od Niepodległości do Wróblewskiego i między Królowej Jadwigi a Dąbrowskiego są już wstawione niemal wszystkie okna. To znaczy, że teraz rozpocznie się wiele prac wewnątrz całego obiektu. Część robót już trwa, ale to właśnie wykończenie, prace z instalacjami i montaże finalnych elementów są zwykle bardzo czasochłonne.