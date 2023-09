Nowe parkomaty w całym Lesznie jeszcze w tym roku

Niższy wydatek na parkometry to dobra wiadomość, choć 50 urządzeń nie będzie własnością miasta. Przetarg dotyczy leasingu maszyn. Czas trwania umowy to trzy lata.

Przetarg na wynajem nowych parkometrów w Lesznie został ogłoszony w 2022 roku. Zakłada zakup 50 nowych urządzeń. Obawy budziła kwota, którą miasto będzie musiało wyłożyć na to zadanie, ale po otwarciu ofert okazało się, że może to być wydatek mniejszy niż zakładano.

Parkomaty w Lesznie zarabiają na siebie. Duże wpływy też z mandatów

W Lesznie w 2021 roku miasto zainkasowało z całej strefy płatnego parkowania ponad 2 875 tysięcy złotych. To więcej niż zakładano i plan wykonano z 101 procentach. Same parkomaty wniosły do miejskiej kasy prawie 1,2 miliona. Aż pół miliona Leszno zainkasowało w ramach kar – mandatów, czyli tak zwanych opłat dodatkowych. Wynosiły od 50 do 100 złotych, a płacili ci, którzy albo nie wykupili biletu, albo przekroczyli czas.