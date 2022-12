Nowe zasady dzielenia odpadów w Lesznie i okolicach. Dodatkowy pojemnik, ale nie dla wszystkich

Zmiany, które zapowiada związek były anonsowane już jesienią. Wtedy zapadły decyzje o ich wprowadzeniu, a datą wejścia nowych zasad w życie jest 1 stycznia 2022.

Jakie zmiany w śmiechach w Lesznie od 2023? Nowy pojemników

Jedna z głównych zmian to konieczność wyrzucania popiołów z pieców i kominków już nie do pojemnika na odpady zmieszane. To rodziło większe koszty separacji śmieci już w sortowni. Odbiór samych popiołów ma być bardziej ekonomiczny.

Szare pojemniki ma dostarczać firma odbierająca odpady i będzie je opróżniać rzadziej niż odbirane są śmieci zmieszane.