Nowy parking ma rozwiązać problem z parkowaniem. W którym miejscu w centeu

Nowy parking przy wiadukcie w Lesznie

Pomiędzy zamknięta rzeźnią miejską a ćwicznią z orlikiem, jest duży pusty plac, który samorząd Leszna chce zagospodarować na parking. To już kolejny pomysł na to miejsce, bo wcześniej radni Prawa i Sprawiedliwości chcieli ustawić tam kontenery kultury. Pomysł radnych pokrył się kurzem i ciekawe czy zostanie odświeżony podczas nadchodzącej kampanii wyborczej do samorządu, wiosną 2024 roku.

Przy nowym parking na blisko 100 samochodów będzie mieścił się ogród deszczowy i infrastruktura dla rowerzystów. Inwestycja samorządu przy ćwiczni będzie wybudowana przy pomocy pieniędzy pochodzących z Unii Europejskiej.