Nowy sprzęt w leszczyńskim szpitalu pomaga ratować życie. Komputerowy skan głowy trwa tylko kilka sekund

Zakupy dla leszczyńskiego szpitala to dobra wiadomość dla pacjentów. Ze sprzętu, który pojawia się w lecznicy korzystać mogą wszyscy. Tak jest choćby z nowoczesnym tomografem, który od pewnego już czasu działa na wyposażeniu zakładu radiologicznego.

Szybki tomograf w szpitalu w Lesznie. Mamy już dwa

-Możemy na nim wykonywać choćby koronarografie KT, badania onkologiczne, urazowe, badania mózgu, badania kręgosłupa i układu kostnego-stawowego, badania naczyniowe, badania angio-KT. Ponadto badania dzieci , w tym również noworodków, a także badania internistyczne, chirurgiczne, geriatryczne – informuje Witold Pszczyński, koordynator medyczny.

Nowoczesny tomograf daje możliwości szybkiej diagnostyki, co jest niezwykle ważne w przypadku urazów lub nagłego pogorszenia stanu pacjenta. Czas skanowania głowy to zaledwie osiem sekund, a klatki piersiowej o dwie sekundy dłużej. Skan całego ciała pacjenta zajmuje specjalistom szpitala w Lesznie tylko 20 sekund. Jak zapewniają przedstawiciele szpitala w Lesznie, jest on teraz jedyną placówką medyczna w regionie, która posiada dwa nowoczesne tomografy.