Odkryj najlepsze pizzerie w Lesznie. Gdzie wybrać się na pizzę w maju 2024?

To rodzaj pizzy charakteryzujący się chrupiącym ciastem i większą ilością dodatków. Zazwyczaj są to: szynka parmeńska, pomidory, pieczarki, oliwki, świeże zioła i mozzarella. W trakcie wyrabiania ciasta dodaje się mniejszą ilość wody i odrobinę tłuszczu. Ten rodzaj pizzy wypieka się w niższej temperaturze, w 350 stopniach, przez około 3 minuty. Z pewnością spotkasz ją w pizzeriach w Lesznie.

Legenda głosi, iż pizza Margherita związana jest z imieniem królowej Małgorzaty Sabaudzkiej. W 1889 roku jeden z szefów kuchni przyrządził jej nowość, pizzę z mozzarellą. Wprawiło to królową w zachwyt i od tej pory zaczęto ją tak nazywać.

Popularność tego przysmaku obecna była jedynie w granicach Neapolu. Jednak kiedy pod koniec XIX wieku rozwinęła się migracja zarobkowa do Ameryki, za sprawą robotników przeniosła się również za ocean. Pierwsza pizzeria w Nowym Jorku została otwarta w 1905 roku. W innych regionach Włoch do mody pizza wkroczyła dopiero po II wojnie światowej. To właśnie stamtąd w 1974 roku przybył do nas pomysł otwarcia pierwszej pizzerii w Polsce.

