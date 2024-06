Ogromna farma fotowoltaiczna między Lipnem a Lesznem oficjalnie otwarta. Powstała instalacja wielkości 112 boisk piłkarskich

Farma fotowoltaiczna między Lipnem a Lesznem zostala oficjalnie otwarta we wtorek 18 czerwca 2014. Miedzy Klonowcem, Morkowem a Gronówkiem powstała instalacja o powierzchni równej wielkosci 112 boisk piłkarskich Nowa potężna farma fotowoltaiczna Lipno to elektrownia o mocy 53 megawatów. Jest rozrzucona na kilku działkach.

Farma paneli słonecznych pod Lipnem. Jak 112 boisk piłkarskich

Farma Lipno składa się z prawie stu tysięcy paneli słonecznych. Choć instalacja rozciąga się wokół granic Leszna, beneficjentem podatkowym będzie gmina Lipno. Budowa farmy rozciągającej się od drogi wojewódzkiej 309 do Gronówka trwała niecałe dwa lata. W ciągu 20 miesięcy na działkach przy granicy z Lesznem, ale należących już do gminy Lipno wybudowano instalację składającą się z blisko stu tysięcy paneli, a powierzchnię całej inwestycji można porównać do 112 boisk piłkarskich.