Organizatorzy Antidotum Airshow 2024 piszą o błędach i przepraszają. Oberwanie chmury przerwało pokazy lotnicze na lotnisku w Lesznie

Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, aby drugi dzień pokazów się odbył i żeby był niezapomniany. Mamy nadzieję, że taki był. Ze wzruszeniem oglądaliśmy Wasze uśmiechy dziś na lotnisku. Takie Antidotum znamy i tylko takie chcemy oglądać. To były te emocje, które kochamy Wam dawać. Dziękujemy, że jesteście., że nie skreśliliście nas po pierwszym dniu. Że daliście nam szansę pokazać, nad czym przez rok pracowaliśmy. Organizujemy Antidotum dla Was. Bez Was nie byłoby nas - dodają organizatorzy Antidotum Airshow w Lesznie.