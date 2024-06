Osieckie wianki - tłumnie było na XXVII obchodach nocy świętojańskiej ZDJĘCIA

Nad jeziorem odbył się koncert Orkiestry Dętej Gminy Osieczna. W programie znalazły się popisy mażoretek Rewia Osieczna. Na deser przygotowano - co także jest już osiecką tradycją - koncert utrzymany w klimatach disco polo. Tym razem na osieckie wianki zaproszono zespół After Party.

Z tradycją nocy świętojańskiej wiąże się wiele tradycji i obrzędów, a jednym z nich jest wspomniane puszczanie wianków. Sam wianek to nie wszystko. Towarzyszą mu bowiem wróżby, np. jeżeli wianek płynie szybko, może to oznaczać, że dziewczyna, która go położyła na tafli wody, szybko znajdzie męża. Z kolei jeżeli wianek kręci się w kółko albo też zatrzymuje, mówi się, iż na zamążpójście jeszcze będzie musiała trochę poczekać. W końcu gdy wianek zostanie złapany przez młodzieńca, który także bierze udział w obchodach nocy świętojańskiej, być może jest to znak, że właśnie tych dwoje młodych ludzi wkrótce zostanie parą.