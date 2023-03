Pamiątki po kolejarskim Lesznie są "łakomym kąskiem" dla eksploratorów

Historia Leszna nierozerwalnie wiąże się się z koleją. Do niedawna granatowy kolejarski mundur był powodem do dumy i nosiły go całe kolejarskie rodziny. Ponad 150 lat temu na dworzec kolejowy w Lesznie od strony Rawicza wjechała lokomotywa parowa. Przyjazd parowozu fetowało całe miasto. Dzisiaj ogromne tereny pokolejowe - rozpościerające się pomiędzy Zatorzem a śródmieściem - są "łakomym kąskiem" dla wyposażonych w aparat fotograficzny eksploratorów.

Dariusz Staniszewski