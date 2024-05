Piaskownica pod ratuszem w Lesznie. Jest zjeżdżalnia, a będą dalsze zmiany

Nowe elementy przy ratuszu to kolejna część w ramach ozdabiania płyty rynku, które zaczęło się z końcem 2022 roku. Wtedy obok ratusza stanęły donice z nasadzeniami.

To nowa i wyjątkowa atrakcja dla dzieci. Mini plaża ze zjeżdżalnią stała się miejscem, gdzie najmłodsi mogą spędzać czas aktywnie i kreatywnie – wyjaśnia Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta w Lesznie.

Nowe elementy na rynku to duża piaskownica i zamontowana na niej zjeżdżalnia.

Dodatkowo dzieci mogą korzystać z elementów do wspinaczki, które rozwijają ich sprawność fizyczną i koordynację ruchową. Piaskownica została wyposażona w kolorowe wiaderka, foremki oraz łopatki, dzięki którym maluchy mogą tworzyć piaskowe budowle -dodaje L. Gbiorczyk.

Nowe elementy kosztowały 30 tysięcy złotych i sfinansowane są z kasy miejskiej. Urzędnicy przekonują, że to kwota, którą latach poprzednich miasto wydawało na wynajęcie ,,małpiego gaju'' na rynku na jeden sezon.

Inwestycję miasto odkłada do jesieni, gdy z rynku znikną ogródki wiedeńskie. Chodzi o to, by rozkopany rynek nie uniemożliwił prowadzenia działalności.