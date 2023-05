Pierwsi kandydaci na nowych radnych Leszna. Kto będzie na listach wyborczych?

Wybory samorządowe przełożone o pół roku. Kto do rady miejskiej w Lesznie?

Na blisko rok przed wyborami swój akces do nowej Rady Miejskiej Leszna zgłosił Kazimierz Jęcz i Mariusz Nowacki. Chociaż są już radnymi, to różnią się samorządowym doświadczeniem. Kazimierz Jęcz w radzie zasiada czwartą kadencję, a Mariusz Nowacki dopiero uczy się pracy w samorządzie. W radzie zadebiutował w 2018 roku. Kolejne wybory będą więc weryfikacją przez mieszkańców jego działalności.

Termin wyborów samorządowych z jesieni 2023 roku przełożono na wiosnę 2024 roku. W ocenie partii rządzącej - Prawa i Sprawiedliwości, dwie elekcje jesienią, do parlamentu i samorządu byłyby trudne do przeprowadzenia, dlatego przeforsowano przełożenie wyborów samorządowych o pół roku.

Radny podkreślił, że najważniejszym wyzwaniem dla Prawa i Sprawiedliwości są "najlepsi" kandydaci, których trzeba poszukać. W 2018 roku ugrupowanie do rady miejskiej wprowadziło 4 radnych. Jednak w 2023 roku Stefania Ratajczak zrezygnowała z obecności w klubie radnych PiS i przeszła do Polska 2050. Ugrupowanie ma swój klub radnych chociaż nie brało udział w wyborach. Klub zasiliło 3 radnych, którzy opuścili kluby PiS i KO.

Start w wyborach, ale do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nie wykluczył Marek Sowa. M. Sowa także jest radnym od czterech kadencji. W sejmiku zasiada od 2006 roku.

Wybrani do rad gmin, powiatów i parlamentu nie są ograniczeni liczbą kadencji. Przed wyborami, które miały miejsce w 2018 roku ograniczono liczbę kadencji do dwóch włodarzy gmin i miast. Oznacza to, że prezydent Leszna Łukasz Borowiak, jeśli zostanie wybranym ponownie, to kadencja 2024- 2028 będzie jego ostatnią, i po zakończeniu będzie musiał poszukać nowej pracy.