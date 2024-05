Pierwsza Komunia Święta w parafii Maksymiliana Kolbe w Lesznie - Gronowie Michał Wiśniewski

Niedziela 12 maja 2024 roku to w Lesznie niedziela komunijna. Do I Komunii Świetej przystępują dziś dzieci w kilku leszczyńskich parafiach. My odwiedziliśmy z obiektywem komunikę w parafii św. Maksymiana Kolbe w Lesznie - Gronowie.