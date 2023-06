Piknik na kortach przy Kustronia w Lesznie przyciągnął całe rodziny

Piknik rozpoczął się w niedzielę 4 czerwca 2023 po godzinie 10.00. Przygotowano go w taki sposób, by coś dla siebie znalazły osoby w każdym niemal wieku: od maluchów przez starsze dzieci, aż do po dorosłych.

Piknik jest imprezą dla wszystkich mieszkańców Leszna. Szczególnie chcemy uhonorować dziś jednak dzieci, które biorą udział w naszym Grand Prix odbywające się na naszych kortach co miesiąc. Będą nagrody, ale też wspólna zabawa - mówi Sandra Anders – Nowicka z Leszno Tenis Klubu

Korty tenisowe przy ulicy Kustronia istnieją od lat. Niedawno przeszły remont. Są częścią sportowej inwestycji Leszno Tenis Klubu obok kortów przy stadionie Smoczyka i nowoczesnej hali działającej od 2023 roku za Akwawitem.

Piknik przy Kustronia zaplanowano do godziny 15.00. Wstęp jest wolny, a impreza ma na stałe wpisać się w kalendarz wydarzeń w Lesznie.