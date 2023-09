Piknik przy Szkole Podstawej numer 13 w Lesznie. Integracja przez zabawę w ramach cyklu Aktywne Obywatelskie Leszno 2023

Piknik odbył się w niedzielne popołudnie 10 września 2023 i odbywał się w ramach całego cyklu imprez pod wspólna nazwą Aktywne Obywatelskie Leszno.

Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych w Lesznie przygotowało tego dnia całą masę atrakcji od animacji, gier i zabaw przez malowanie twarzy po grillowe i słodkie smakołyki.

Zaprosiliśmy wiele różnych placówek, w tym także przedszkoli. Piknik adresowany był do dzieci, ale ważne dla nas było także to, by dać odpocząć rodzicom, którzy nad dziećmi sprawują opiekę całodobową. Tu dzieciaczki mają masę atrakcji, a rodzice kilka chwil dla siebie – przyznaje Małgorzata Marciniak ze Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych w Lesznie.