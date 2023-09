Pola z panelami słonecznymi pod Lesznem. Łącznie będzie to aż 70 hektarów

To będzie inwestycja o imponującej mocy aż 53 megawatów. Kompleks trzech solarnych farm docelowo zajmie 70 ha ziemi pomiędzy Gronówkiem, Lipnem a Klonówce. Grunty na których powstają elektrownie znajdując się na obszarze gminy Lipno.

Rolniczo ziemia klasy V i Ivb przegrała tu z energetyką. Zamiast upraw, pola pokrywają instalacje solarne.

Jedną z nich w całej okazałości już widać przy granicy Leszna z gminą Lipno wyjeżdżając z miasta drogą wojewódzką 309 za miasto w stronę Lipna właśnie.

To co obecnie widzimy to budowa pierwszej z trzech planowanych elektrowni fotowoltaicznych o nazwie "Lipno Solar Park II" o mocy 19 MW. W innych dwóch lokalizacjach w ramach tej inwestycji powstaną dwie kolejne elektrownie (Lipno Solar Park I i III) o mocy odpowiednio 14 MW i 20 MW oraz (GPO) Główny Punkt Odbioru energii elektrycznej z wyżej wymienionych trzech elektrowni, który powstaje w Gronówku - tak realizację inwestycji opisuje wójt Lipna, Łukasz Litka.