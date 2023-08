Policja w Lesznie szuka 14- latka. Ze spaceru wrócił tylko pies

Informację o poszukiwaniach policja z Leszna przekazała w środę.

Zaginiony wyszedł z miejsca zamieszkania w dniu 22 sierpnia 2023r. ok godz. 19:00 na spacer z psem rasy Shih tzu koloru białego w brązowe plamy i do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną – mówi Daria Żmuda z policji w Lesznie.