Policjanci strzelali do celu. Znamy najlepszych strzelców z policji w Lesznie Dariusz Staniszewski

Na dzień przed świętem niepodległości policjanci z Komendy Miejskiej Policji strzelali do celu. Wszystko to w zawodach strzeleckich o Puchar Przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Lesznie. Do zwycięzców zawodów trafiły puchary w kategorii grupowej i indywidualnej.