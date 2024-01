Policjant odpowie za zalanie mieszkania pod Lesznem. Do wnętrza wszedł wybijając szybę

Do zdarzenia doszło w ostatnich dniach roku 2023. Policjanci z Leszna otrzymali zgłoszenie o możliwym włamaniu do jednego z domów jednorodzinnych w Lasocicach koło Leszna. Gdy dotarli na miejsce stwierdzili, że nieznany wówczas sprawca wybił szybę i po wejściu do domu jednorodzinnego odkręcił wodę. Doszło do zalania pomieszczeń.

Jeszcze tego samego dnia ustalono sprawcę. Zatrzymano 25-latka z powiatu leszczyńskiego. Jak się okazało,mężczyzna pracuje jako funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Mężczyzna został już przekazany do dyspozycji prokuratora, z informacji, jakie posiadam, wynika, że został zawieszony w czynnościach służbowych – wyjaśnia Daria Żmuda, zastępca oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, która prowadzi sprawę włamania.

Policjanta z Gostynia czeka sprawa karna. Wstępne ustalenia wskazują na to, że motywem działania 25-latka były sprawy rodzinne i zemsta. Mężczyźnie grozi 5 lat więzienia i wydalenie ze służby. W gostyńskiej komendzie pracował od listopada 2023. Służbę miał zaczynać w Kościanie, ale sam wystąpił o przeniesienie.