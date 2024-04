Półki w jadłodzielniach w Lesznie świecą pustkami w drugim dniu świąt Wielkiej Nocy

Jadłodzielnie w Lesznie działają cały rok, ale szczególnie w czasie świąt do tej pory stawały się miejscami, gdzie potrzebujący mogą uzyskać żywnościowe wsparcie. To, co zostawało na świątecznych stołach zwykle trafiało do jadłodzielni. Trudno spodziewać się uginających się półek w pierwszym dniu świąt, dlatego zajrzeliśmy do obu jadłodzielni drugiego dnia, po południu.

W punkcie na Okrężnej na półkach nie było dosłownie nic. Zarówno regał, jak i stojąca obok lodówka świeciły pustkami. Na Towarowej przy noclegowni niewiele lepiej. Choć w lodówce stało kilka słoików i paczek z mięsem - w niczym nie przypominało to widoku jadłodzielni ze świąt Bożego Narodzenia.