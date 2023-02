Półmetek zimowych ferii za nami. Zobacz atrakcje przygotowane dla dzieci w Lesznie

Plan na ferie 2023 w Lesznie

Warsztatami artystycznymi dla dzieci rozpoczął drugi tydzień zimowych ferii Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie. Dzieci z pasją i zaangażowaniem pracowały nad pięknymi kolorowymi obrazkami.

Maraton filmowy z psiakiem w roli głównej, warsztaty muzyczne, i projektowanie okładki ulubionej książki to tylko część atrakcji przygotowanych na drugi tydzień ferii przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Teatr Miejski przygotował warsztaty podczas których dzieci dowiedzą się czym jest teatr cieni oraz zaprojektują lalki cieniowe. Na sam koniec ferii z teatrem zaplanowano przedstawienie przygotowane przez dzieci.

Dzieci wolny czas mogą spędzić na sztucznym lodowisku przy ulicy 17 Stycznia, bo do 10 lutego za okazaniem legitymacji szkolnej pomiędzy 8.00 a 13.50 wstęp jest bezpłatny. Na popularnej Ćwiczni przy Grota-Roweckiego do 10 lutego zaplanowano w godzinach 9.00 do 15.00 zajęcia rekreacyjne.