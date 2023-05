Pomysł na majówkę - arboretum w Krzyżowcu niedaleko Leszna

Jak zaplanować majówkę blisko Leszna?

Ciepłe wiosenne dni są doskonałą okazją, aby wsiąść na rower i wybrać się w teren. Zamiast do Boszkowa, można zatrzymać się w Krzyżowcu. Tuż przy drodze znajduje się arboretum. To miejsce z dziwną nazwą, przeznaczono do uprawy różnych gatunków drzew lub krzewów. Zarówno tych krajowych, jak i obcych i mało znanych, a wszystko to, dla celów badawczych z zakresu ekologii, aklimatyzacji i hodowli.

Dariusz Staniszewski

Krzyżowiec leży na granicy Przemęckiego Parku Krajobrazowego założonego w 1991 roku na powierzchni ponad 214 kilometrów kwadratowych. Park leży na granicy województwa lubuskiego i wielkopolskiego, pomiędzy Lesznem i Zieloną Górą.