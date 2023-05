Pościg za pijanym kierowcą przez dwa powiaty zakończony w Lesznie. Uciekał jadąc pod prąd i jechał po chodnikach

Jak udało nam się ustalić, pościg za uciekinierem miał rozpocząć się na terenie powiatu rawickiego i to właśnie rawiccy policjanci, wspomagani przez patrole z Leszna, dokonali zatrzymania. Kierowca jechał w stronę Leszna tak zwaną ,,starą piątką'', czyli drogą 309.

- Pościg ruszył po tym jak kierowca nie zatrzynał się do wezwania podczas kontroli w Bojanowie. Akcja pościgowa zakończyła się w Lesznie. Kierowca został zatrzymany. Jest pod wpływem alkoholu, ale została też pobrana krew do badań na zawartość innych substancji. Na razie, do wytrzeźwienia, przebywa w komendzie w Lesznie - mówi nam zastępca oficera dyżurnego w Komendzie Powiatowej Policji w Rawiczu.