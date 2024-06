Pożar w firmie budowlanej we Włoszakowicach. To mogło być podpalenie

Ogień w zakładzie przy ulicy Gronickiej we Włoszakowicach zauważono przed północą z niedzieli na poniedziałek 3 czerwca 2024. Na miejsce natychmiast skierowano kilka jednostek PSP i OSP: z Leszna, Włoszakowic i Bukówca Górnego.

Gdy zastępy dotarły na miejsce, sprzęt znajdujący się na placu otoczonym płotem już płonął. W ogniu stały koparka, ładowarka oraz maszyna do układania kostki brukowej. Mimo starań strażaków sprzęt został całkowicie zniszczony przez ogień. Straty wstępnie szacowane są na około dwieście tysięcy złotych.

Trwa wyjaśnianie przyczyn i okoliczności powstania tak dużego pożaru. Niewykluczone jest, że w nocy we Włoszakowicach mogło dojść do podpalenia, ale to będzie musiała jeszcze potwierdzić powołana w tej sprawie strażacka komisja.