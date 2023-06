Pożar w zakładzie odpadów w Trzebani koło Leszna

Pożar odpadów w Trzebani pod Lesznem, co było powodem?

Akcja na terenie zakładu w Trzebani w gminie Osieczna trwała do późnych godzin nocnych. Główne zarzewie ognia pojawiło się w boksach na posegregowane i prasowane odpady. Straty szacowane są na około pół miliona złotych. Główne zniszczenia to wiata pokrywająca boksy segregacyjne.

Do Trzebani trafiają śmieci z Leszna i regionu

Trzebania to niewielka wieś przy drodze z Leszna do Śremu. Z trasy nie widać tego, co przez wiele lat wyrzucali do kubłów mieszkańcy Leszna i okolic. Jeszcze 20 lat temu skręcając w lewo jadąc od Leszna, po kilkuset metrach drogi dojeżdżało się do innego świata.