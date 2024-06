Prasówka 1.06.2024 Leszno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Leszna

Dni Leszna 2024 - koncert gwiazd już za nami. Piątkowy wieczór do północy upływał w rytm dźwięków gwiazd. Zobaczcie zdjęcia z występu Agnieszki Chylińskiej z zespołem. Jej show to była prawdziwa dawna dobrej muzyki i niesamowitej energii.

Dni Leszna 2024 okazały się frekwencyjnym hitem. W piątek 31 maja 2024 na stadion Alfreda Smoczyka przyszło ponad 15 tysięcy osób, by zobaczyć występy gwiazd: Margaret, Agnieszki Chylińskiej i C-Bool. Zobaczcie pierwszą część zdjęć z tego wydarzenia.

31 maja 2023 roku Skateplaza w Lesznie ponownie stała się miejscem wyjątkowej zabawy i radości, ponieważ odbywają się tam miejskie obchody Dnia Dziecka. Tegoroczna impreza, organizowana była między innymi przez Biuro do Spraw Uzależnień w Lesznie i zaprzyjaźnione firmy z terenu miasta.

Pijany kierowca wjechał w ogrodzenie na drodze w Targowisku w powiecie leszczyńskim. W wydychanym powietrzu miał 1,7 promila alkoholu. 33-latek stracił prawo jazdy i czeka go sprawa karna. Policja zapewne, że czasie długiego weekendu będzie częściej sprawdzać trzeźwość kierowców.

Dzień Rodzeństwa, obchodzony jest 31 maja, to doskonała okazja, by uczcić więź łączącą braci i siostry na całym świecie. To święto, które ma na celu przypomnienie o znaczeniu relacji rodzinnych i wzmocnienie więzi między rodzeństwem. Przyjrzyjmy się historii tego dnia, znaczeniu relacji między rodzeństwem oraz pomysłom na celebrowanie tego wyjątkowego dnia. W galerii znajdziecie zdjęcia naszych czytelników, którzy świętują Dzień Rodzeństwa.

Nie spodziewali się zatrzymania w taki dzień, a właśnie trafili do zakładów karnych. Dwóch mieszkańców Leszna zatrzymała policja w Boże Ciało. Obaj mają do odbycia kary pozbawienia wolności, ale po wyrokach zniknęli.

W piątek 31 maja 2024 wieczorem rozpoczynają się Dni Leszna 2024. Koncert gwiazd zacznie się od 19.00. Scena na płycie stadionu Smoczyka stanęła już w czwartek. Wciąż sporo obaw budzi pogoda i to, czy Leszno tego dnia ominą opady towarzyszące nam od kilku dni. Najnowsze prognozy z południa są jednak optymistyczne i nie przewidują już deszczu.