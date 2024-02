Prasówka 11.02.2024 Leszno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Leszna

Radne i radni znieśli ciszę nocną w ogródkach wiedeńskich na rynku w Lesznie. Dużo mówiono o osobach spędzających czas w ogródkach i o tym, że są one magnesem przyciągającym ludzi do śródmieścia. A co z osobami wracającym „po piwie" do domu na obrzeżach miasta? W całym Lesznie są tylko dwie ogólnodostępne toalety. Z tego jedna nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, np. poruszających się na wózkach inwalidzkich.