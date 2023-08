Prasówka 11.08.2023 Leszno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Leszna

Ruszył zapowiadany remont odcinka ulicy Narutowicza w Lesznie. Zamknięty dla ruchu jest fragment od Poniatowskiego do Paderewskiego i tak będzie co najmniej kilka dni jeśli prac nie wydłużą niespodzianki pogodowe. Na podobne przełożenie bruku w Lesznie czeka wiele ulic o takiej nawierzchni, ale na razie nic nie wiadomo o takich planach poza remontem Narutowicza.

Hibiskus bagienny, znany też jako hibiskus bylinowy, to wyjątkowo piękna roślina ogrodowa. Tworzy kolorowe i bardzo duże kwiaty, które mogą mieć wielkość talerza obiadowego! A kwitnie obficie i długo. Sprawdź, jak uprawiać hibiskus bagienny, czy jest wieloletni i jak go dobrze przezimować.

Dwa uszkodzone auta to bilans porannego wypadku, do którego doszło na trasie Gołanice – Jezierzyce Kościelne w czwartek 10 sierpnia 2023. Na drogę wybiegły dwa psy, które zmusiły kierowcę jednego jednego do gwałtownego hamowania. Jadący za nim kierowca skody wjechał w tył pojazdu z przodu.