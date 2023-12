Prasówka 13.12.2023 Leszno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Leszna

Najnowszy God of War rok temu szturmem podbił listy najlepszych gier na PlayStation 5. Przygody Kratosa doczekały się niespodziewanie darmowego dodatku, który ma wprowadzić do gry szereg nowości. Nie był on wcześniej w żaden sposób zapowiedziany, przez co wiele osób nie ma pojęcia, co zmieni w grze. Zobacz, czym jest dodatek God of War Ragnarok: Valhalla.