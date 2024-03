Prasówka 14.03.2024 Leszno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Leszna

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.03, w Lesznie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Blaszany płot na Przemysłowej. Google Street View pokazuje jak zmienia się Leszno”?

Prasówka Leszno 14.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Blaszany płot na Przemysłowej. Google Street View pokazuje jak zmienia się Leszno Google Street View to narzędzie, które ułatwia życie nie tylko podróżującym. Pozwala na małą podróż w czasie. Dzięki kamerze GSV możemy chociaż na chwilę cofnąć się w czasie, i zobaczyć. jak wyglądało Leszno sprzed kilu lat. My zapraszamy na spacer po centrum miasta. Zobaczcie sami, jak zmieniło Leszno. A kto wie, może i Was zarejestrowały kamery.

📢 Czeskie Góry Izerskie. Trekking z nutką adrenaliny Góry Izerskie mamy w Polsce i Czechach. Nie wchodząc w geologiczne meandry - u nas są nieco "płaskie", a nasi południowi sąsiedzi mają skałki. I mistrzowsko wykorzystali to turystycznie, wytyczając wejścia na ich szczyty.

📢 Świętowali Złote Gody w Lesznie. Były też pary z 55-letnim stażem małżeńskim Kilkanaście par z 50-letnim stażem małżeńskim świętowało w Lesznie Złote Gody odbierając medal za długoletnie pożycie. Z tej okazji w Miejskim Ośrodku Kultury zorganizowano dla nich uroczystość. Dwie z par mogły pochwalić się już 55 – leciem małżeńskim.

Prasówka 14.03 Leszno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kobiety o swoich sukcesach i wyzwaniach. Wszystko to z udziałem kobiet z Leszna We wtorek 26 marca 2024 roku wyjątkowe kobiety spotkają się na zamku w Rokosowie. Powodem spotkania jest forum zatytułowane „Kobieta na drodze do spełnienia". Wśród kobiet, które opowiedzą o tym co robią, aby zachować balans między pracą a życiem prywatnym i skąd czerpią energię, będą Elżbieta Adamek, Magda Gałach, Dorota Kinal, Magda Nowak, Marcelina Naskręt. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie.

📢 Kolejarze wskazują na samorząd Leszna. Kto odpowiada za tunel pod Słowiańską? Za wyposażenie wnętrza tunelu pod ulicą Słowiańską, w tym i postawienie podjazdu dla rowerzystów i wózków odpowiada samorząd Leszna. Tak wynika z pisma ministerstwa infrastruktury. Informacja jest o tyle interesująca, że odświeżenie przejścia pod torowiskiem Poznań-Wrocław zleciła PKP PLK przy okazji modernizacji linii kolejowej E59. 📢 Pożar na terenie muzeum młynarstwa w Osiecznej. ,,Jesteśmy zmuszeni do czasowego zamknięcia'' - mówi właściciel Kilka jednostek straży pożarnej wezwano w środę 13 marca 2024 rano do Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej. Na terenie placówki pojawił się ogień w budynku muzealnym wykonanym z drewana i sąsiadującym z wiatrakami. Akcja służb na miejscu trwała kilka godzin.. Muzeum młynarstwa w Osieczne zostało czasowo zamknięte po pożarze

📢 Jedyny taki w Europie. Co czyni zabytkowy, drewniany ratusz w Sulmierzycach wyjątkowym? W Sulmierzycach, jak wielu miastach w Polsce na środku Rynku znajduje się ratusz. Co czyni go wyjątkowym? Nie jest najstarszy, ale jedyny. Bowiem jest to jedyny w Europie wolnostojący, w pełni drewniany i w całości zachowany ratusz. 📢 List gończy za śmiertelne potrącenie dziecka pod Lesznem. Krystian Grygiel jest poszukiwany od wielu miesięcy Sąd Rejonowy w Lesznie wydał list gończy za Krystianem Grygielem. 32-latek ukrywa się po wyroku skazującym za śmiertelne potrącenie 13-letniej dziewczynki pod Lesznem. Do tragedii doszło latem 2021 roku,a od połowy 2023 roku sprawca powinien odsiadywać wyrok, ale zniknął.

