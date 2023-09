Prasówka 15.09.2023 Leszno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Leszna

Prezentujemy pocztówki Leszna sprzed wielu lat. Piszemy też o założeniu Leszna i pożarach, które doszczętnie zniszczyły miasto. A później, tylko co piąty mieszkaniec był Polakiem. Nasza historia Leszna kończy się optymistycznie czyli powrotem do Polski - 17 stycznia 1920 roku.

Od środy - 13 września 2023 roku mieszkańcy Leszna mogą głosować na projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego 2024. Do 11 edycji BO zgłoszono 24 projekty na ponad 7 000 000. Na wszystko nie starczy pieniędzy, bo do podziału są 2 600 000 złotych. Głosowanie tylko w formie elektronicznej potrwa 2 tygodnie i zakończy się 27 września 2023 roku.