Prasówka 15.11.2023 Leszno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Leszna

We wtorek - 14 listopada 2023 r. na cmentarzu w Święciechowie pożegnano Hannę Hubert. Przez wiele lat była nauczycielką i dyrektorką szkoły we wsi Długie Stare. Za swoją pracę dostała Medal Komisji Edukacji Narodowej, w tym roku Hannę Hubert uhonorowano wyróżnieniem „Zasłużony dla gminy Święciechowa”.

We wtorek - 14 listopada 2023 roku najstarsi mieszkańcy na zaproszenie prezydenta Leszna zjawili się w Leszczyńskiej Galerii Książki. Okazją do spotkania był Leszczyński Dzień Seniora. Podczas spotkania nie zabrakło trudnych pytań. Seniorzy chcieli wiedzieć co z pływalnią Akwawit czy dodatkowym oświetleniem stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie. Zebranych bawiła m.in. kapela podwórkowa Kuba-Bart. Zaplanowano również zwiedzanie bibliotecznego gmachu przy placu Jana Metziga w Lesznie.