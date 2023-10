Prasówka 16.10.2023 Leszno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Leszna

Wypadek na skrzyżowaniu alei Konstytucji 3 Maja z Estkowskiego w Lesznie. W niedzielę przed godziną 17.00 zderzyły się tam dwia samochody osobowe. Jedno z aut wjechało na skrzyżowanie niezgodnie ze wskazaniami sygnalizacji. Jedna osoba trafiła do szpitala. To kolejny wypadek na tym skrzyżowaniu w ciągu zaledwie tygodnia. Z tego samego powodu.

W niedzielę rano w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 183 na łódzkim osiedlu Retkinia zmarła jedna z głosujących osób. Nie spowodowało to zamknięcia lokalu, bo członkowie komisji uznali, że - z uwagi na wczesną porę - to wydarzenie nie miało wpływu na przebieg wyborów - poinformował członek Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi Robert Sira.

– Można już powiedzieć, że frekwencja jest w tej chwili prawdopodobnie jest największa w dziejach III RP – powiedział podczas wieczornej konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.

Od wczesnego rana trwa głosowanie w wyborach parlamentarnych. W niektórych lokalach wyborczych w Lesznie ustawiają się kolejki chętnych do oddania głosów. Będzie można to zrobić do godziny 21.00. W Lesznie frekwencja wyborcza do godziny 17.00 wyniosła 60,40 procent - podała PKW.

Nie milkną echa po gali PGE Ekstraligi. Wszystko za sprawą kontrowersyjnego skeczu podczas wydarzenia. Zabrał głos również prezydent Leszna, który w mediach społecznościowych napisał list otwarty do władz Ekstraligi. Łukasz Borowiak kibolską przyśpiewkę, która brzmi „Unia Leszno to nie jest polski klub” uważa za „wyjątkowo szowinistyczną i wredną. Wprost kojarzącą się z najmroczniejszymi momentami w historii Europy”.