Prasówka 17.03.2024 Leszno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Leszna

Do nieszczęśliwego wypadku doszło w piątek - 15 marca 2023 roku w Pępowie w powiecie gostyńskim. Czteroletnia dziewczynka wpadła do kociołka w którym gotowała się zupa. Z rozległymi poparzeniami została śmigłowcem LPR przetransportowana do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.