Prasówka 20.05.2023 Leszno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Leszna

Reportażysta i pisarz związany z Lesznem - Mirosław Wlekły gościł w bibliotece Ratuszowa. Pretekstem do spotkania jest książka zatytułowana "Gereth Jones. Człowiek, który wiedział za dużo". Spotkanie z pisarzem poprowadziła prezeska Fundacji Leszno dla Ukrainy Agnieszka Ptaszyńska.

Rośliny doniczkowe, modne tapety florystyczne i butelkowa zieleń to kwintesencja wyjątkowego domu pod Krakowem. Koniecznie zajrzyj do klimatycznych i nietuzinkowych wnętrz i zobacz, jak funkcjonalnie można zaprojektować przytulną przestrzeń dla rodziny z dwójką dzieci.

Wielkie strażackie święto w Pierwszej Stolicy Polski. W piątek, 19. maja do Gniezna zjechali strażacy z całej wielkopolski. Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się na Rynku o godzinie 11.00.

W Sądzie Okręgowym w Poznaniu ruszył proces przeciwko Svietlanie P. Kobieta na Ukrainie była rodziną zastępczą dla grupy dzieci - w wieku od 4 do 16 lat - z trudnych rodzin. Kiedy wybuchła wojna, w Polsce kontynuowała prowadzenie domu. Ukrainka jest oskarżona o okrutne znęcanie się nad dziećmi. Częściowo przyznała się do winy.

Ciągle mało znaną atrakcją Leszna jest taras widokowy na dachu Galerii Książki przy placu Metziga. Można z niego obejrzeć panoramę miasta i dominujące wieże kościołów. Galeria Książki otwarta jest przez 7 dni w tygodniu. Warto tam wybrać się i spojrzeć na Leszno z lotu ptaka.

Przy pomocy śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala przetransportowany został mężczyzna po wypadku przy pracy we Włoszakowicach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że stracił on rękę w wyniku wypadku przy pracy.

Wypadek na drodze wojewódzkiej 309 w powiecie leszczyńskim. Przy wjeżdzie na S5 koło Targowiska ciężarowy man uderzył naczepą jadącego z przeciwka opla. Kierowca ciężarówki nie opanował zestawu, a kierowca opla wypadł z drogi i został ranny.