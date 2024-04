Prasówka 21.04.2024 z całego tygodnia w Lesznie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Leszna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.04 a 20.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „6. miesięczny poślizg. Położono asfalt na ulicy Jarosława Dąbrowskiego przy nowej galerii handlowej Starówka w Lesznie”?

Przegląd tygodnia: Leszno, 21.04.2024. 14.04 - 20.04.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 6. miesięczny poślizg. Położono asfalt na ulicy Jarosława Dąbrowskiego przy nowej galerii handlowej Starówka w Lesznie Sześć miesięcy po czasie położono ostatni dywanik asfaltu na odcinku ulicy Dąbrowskiego przed nową galerią Starówka. Chociaż galeria zostanie otworzona 26 kwietnia 2024 rok, to już działa klub fitness Just Gym. „Klub fitness będzie czynny przez całą dobę i siedem dni w tygodniu" mówi menager Emil Hrynko. 📢 To teraz najpiękniejsze miejsce w Polsce! W Chrzypsku Wielkim w Wielkopolsce, na wielkiej plantacji zakwitły miliony tulipanów! To nie Holandia, to Wielkopolska! Na 10 hektarach w Chrzypsku Wielkim pod Sierakowem, w gospodarstwie Bogdana Królika, rozkwitły właśnie tulipany! Ten spektakl przyrody nie potrwa zbyt długo. Za kilka tygodni na taką wycieczkę będzie już za późno! A teraz zobaczcie zachwycające zdjęcia fotoreportera "Głosu Wielkopolskiego".

📢 „Dostałem drugie życie" mówił jeden z uczestników biegu Transplantacja to życie 2024 w Lesznie Po raz 13 na polanie leśnej Karczmy Borowej w Lesznie odbył się bieg Transplantacja to życie. Wśród biegaczy był Krzysztof Machajek, który transplantację serca przeszedł 25 lat temu w Zabrzu. „Dzięki dobroci ludzi, którzy obdarowują organami swoich najbliższych, oczekujących na transplantację pacjentów, dostałem drugie życie" mówił K. Machajek. Organizatorem biegu jest Zespół Szkół numer 4 w Lesznie i fundacja Życie Cudem Jest.

Tygodniowa prasówka 21.04.2024: 14.04-20.04.2024 Leszno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Do rozdania było 1 000 roślin. Ogromne powodzenie akcji „Bądź eko na wiosnę" w Lesznie W sobotę 20 kwietnia 2024 roku przed Galerią Goplana w Lesznie w zamian za plastik można było zabrać do domu sadzonki roślin. Zainteresowanie akcją „Bądź eko na wiosnę" było ogromne. Już przed godziną 11.00 o której miała ruszyć akcja zorganizowana przez Polska Press i patronatem medialnym Panoramy Leszczyńskiej oraz Leszno.naszemiasto.pl ustawiła się kolejka osób, które przyniosły plastikowe butelki lub nakrętki. Do rozdania było 1 000 sadzonek.

📢 Nie tylko o niedźwiedziach, które mieszkały w minizoo w Lesznie. Michał Trzmiel o zwierzętach Czy niedźwiedzie w leszczyńskim zoo miały dobre warunki i który wybieg dla zwierząt z ogrodu zoologicznego we Wrocławiu uznano za najlepszy? O tym wszystkim mówił Michał Trzmiel, opiekun zwierząt w minizoo w Lesznie. Spotkanie miało miejsce w Leszczyńskiej Galerii Książki w piątek 19 kwietnia 2024 roku. 📢 Starówka na finiszu. Pierwszy w nowej galerii handlowej w Lesznie ruszył klub fitness Just Gym Pierwsza w nowej galerii handlowej Starówka ruszyła siłownia Just Gym. „Klub fitness będzie czynny przez całą dobę i siedem dni w tygodniu" mówi menager Emil Hrynko. Cała galeria handlowa ma być gotowa do 26 kwietnia 2024 roku. W tym dniu pierwsi klienci pójdą na zakupy do Starówki.

📢 Galeria Starówka w Lesznie - zobaczcie jak wygląda wewnątrz nowe centrum handlowe. Sklepy już się urządzają W piątek 26 kwietnia 2024 roku zapowiadane jest otwarcie Galerii Starówka w Lesznie. W obiekcie trwają prace wykończeniowe, w sklepach układanie towarów i montaże mebli. Macie dziś okazję zobaczyć u nas zdjęcia z wnętrza Galerii Starówka w Lesznie. Działa tam już siłownia całodobowa, ale zajrzeliśmy też do miejsc, które ruszą dopiero za tydzień. 📢 DT4YOU MTB Maraton Oborniki już za nami! Zobacz jak wyglądał start sportowców w jednej z największych imprez sportowych roku w Obornikach W sobotę, 20 kwietnia odbyła się kolejna edycja DT4YOU MTB Maraton Oborniki. Ponad 500 zapisanych zawodników miało spróbować swoich sił z wymagającą trasą oraz... pogodą. Na starcie panowała zimowa atmosfera.

📢 Rozstawiono rusztowanie przy kamienicy w centrum. Ruszył remont zaniedbanej kamienicy w Lesznie Ruszył remont niedużej kamienicy przy ulicy Wąskiej. Budynek jest jednym z pięciu, które chce w 2024 wyremontować samorząd Leszna. Na inwestycje samorząd dostał rządowe dofinansowanie. 📢 Leszczynianki oszukane na kryptowalutach i ,,giełdzie''. Straciły swoje oszczędności Były pewne, że inwestują w kryptowaluty i spółki giełdowe,a robiły przelewy oszustom. Dwie mieszkanki Leszna straciły kilkadziesiąt tysięcy złotych, dając się omamić telefonicznym naciągaczom. 📢 Ponad 30 lat z poezją Krystyny Grys. Wkrótce benefis poetki w bibliotece Ratuszowa w Lesznie Niecodzienne wydarzenie szykuje się w sobotę - 27 kwietnia 2024 roku w bibliotece Ratuszowa. Chodzi o benefis poetki z Leszna, Krystyny Grys. Autorka ponad dwudziestu tomików wierszy właśnie obchodzi 31. rocznicę literackiego debiutu i okrągłą rocznicę urodzin. Podczas spotkania, które poprowadzi Ryszard Biberstajn zostanie zaprezentowany kolejny tomik wierszy zatytułowany „Nic oprócz miłości”.

📢 Tak Agata Duda zaprezentowała się w USA. Zainspiruj się stylizacjami pierwszej damy. To świetne propozycje dla 50-latek Agata Kornhauser-Duda wraz z mężem przebywa w Stanach Zjednoczonych. Podejrzeliśmy, co zabrała ze sobą do walizki. Bez wątpienia stwierdzamy, że kilka jej stylizacji to prawdziwe wiosenne perełki. Te kreacje możesz założyć i ty na przeróżne okazje, ale i na co dzień. 📢 Strażacy na rynku w Lesznie. Pięć jednostek wezwano do pożaru w jednej z restauracji Pięć zastępów straży pożarnej zjechało w piątek 19 kwietnia 2024 roku po godzinie 11.45 na leszczyński rynek. Powodem był alarm pożarowy jednej z restauracji działających właśnie na rynku.

📢 Nowy prezydent Leszna będzie miał jednego zastępcę. Maciej Grabianowski został nowym wiceprezydentem Leszna Prezydent elekt Leszna Grzegorz Rusiecki przedstawił nazwisko swojego zastępcy. Wiceprezydentem Leszna został Maciej Grabianowski, dotychczasowy dyrektor Szkoły Podstawowej numer 1 we Wschowie. Obowiązki w Lesznie będzie mógł pełnić po zakończeniu roku szkolnego, a więc od czerwca 2024.

📢 Niektórzy handlarze z Czacza twierdzą, że powstaną z popiołów, inni są załamani. Ogień pozostawił jedynie zgliszcza Trudno w to uwierzyć, ale wystarczyło około dwóch godzin, żeby majątek wielu osób zajmujących się handlem w Czaczu całkowicie strawił ogień. Pożar, który miał miejsce w niedzielę 14 kwietnia, postawił na równe nogi całą wieś oraz wszystkich okolicznych strażaków. Na miejsce ściągnięto kilkadziesiąt zastępów. Policja i prokuratura bada sprawę. Nie wykluczają niczego, także podpalenia. 📢 Rzepiary znów buszują na polach! Zobacz najlepsze memy o wiosennych sesjach w rzepaku Trwa sezon na... rzepiary. Od kilku lat wiosną setki, a może tysiące użytkowniczek i użytkowników Instagrama wyrusza na pola rzepaków, by pozować w słomkowych kapeluszach wśród pięknych żółtych kwiatów. Trend ten ma swoich zwolenników i przeciwników. Ci drudzy z chęcią produkują rzepakowe memy. Zobaczcie najlepsze obrazki o sezonie na kwitnący rzepak i rzepiary.

📢 Kwiatomaty w Lesznie. W mieście powstały trzy tego typu punkty. Jak działają i ile zapłacimy za zakupy? W Lesznie od niedawna działają kwiatomaty. Urządzenia umożliwiają zakup gotowych wiązanek przez całą dobę. Są już piersi kupujący, a klienci z ciekawością przyglądają się tej nowości w Lesznie. Czy uruchomienie kwiatonów zagrozi tradycyjnym kwiaciarniom w Lesznie? Nic na to nie wskazuje.

📢 Zderzenie dwóch samochodów osobowych na alejach Konstytucji 3 Maja w Lesznie. To był błąd przy omijaniu Groźnie wyglądający wypadek miał miejsce w czwartek rano 18 kwietnia 2024 w Lesznie. Na alejach Konstytucji 3 Maja zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedno z aut stało na drodze po awarii i w ten pojazd uderzyła mieszkanka gminy Osieczna. 📢 Kolejna ulica w Lesznie zostaje zamknięta. Trzeba teraz dobrze planować jazdę po mieście Ulica Dąbrowskiego na odcinku od Prochowni do Wojska Polskiego zostanie zamknięta dla ruchu. Powodem ma być układanie ostatniej warstwy asfaltu. Kierowcy w Lesznie nie kryją irytacji, bo to kolejna zamykana ulica w mieście, co ma duży wpływ na czas przejazdów w Lesznie.

📢 Policja ma nowego komendanta. Piotr Gorynia dowodzi Komendą Miejską Policji w Lesznie Piotr Gorynia oficjalnie przejął stery w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie. Komendant mundurowych w Lesznie przez ostatnie 10 lat dowodził jednostką policji w Gostyniu. Udział w uroczystości wziął inspektor Sławomir Piekut, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

