Prasówka 21.06.2024 Leszno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Leszna

Prasówka 21.06 Leszno: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Antidotum Airshow Leszno 2024. Zobaczcie szczegółowy program atrakcji, by niczego nie przegapić Kończą się bilety na Antidotum Airshow Leszno 2024. Na lotnisku w Lesznie trwają przygotowania do imprezy, którą obejrzy kilkadziesiąt tysięcy osób przez dwa dni. To będą największe pokazy w historii Leszna. Zobaczcie jak wygląda szczegółowy program Antidotum Airshow Leszno 2024, by nie ominąć niczego atrakcyjnego. Każdego dnia będzie to aż osiem godzin podniebnych atrakcji.