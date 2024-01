Prasówka 23.01.2024 Leszno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Leszna

Grzegorz Rusiecki został kandydatem Koalicji Obywatelskiej na fotel prezydenta Leszna. Wiadomość podano podczas spotkania mieszkańców Leszna z marszałkinią senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. „Tak jak 15 października 2023 pogoniliśmy Prawo i Sprawiedliwość w kraju, tak pogonimy PiS pod przewodnictwem Borowiaka z Leszna" mówił Grzegorz Rusiecki. Prezydenta Leszna i radnych wybierzemy 7 kwietnia, a jeśli będzie potrzeba, to druga tura będzie dwa tygodnie później.

Zimowa modernizacja ulicy Dożynkowej weszła w drugą fazę prac. Front robót przeniósł się na odcinek ulicy pomiędzy Krętą a Akacjową. Oznacza to nowe utrudnienia dla mieszkańców okolicznych domów.

Samorząd powiatu leszczyńskiego przebuduje drogi z Dąbcza do Maruszewa, i z Wojnowic do granic powiatów leszczyńskiego i kościańskiego. Przedtem trzeba było podnieść wydatki o blisko 2 300 000 złotych do prawie 90 000 000. Na inwestycje w 2024 roku powiat leszczyński planuje przeznaczyć blisko 34 000 000 złotych.