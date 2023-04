Prasówka 23.04.2023 Leszno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Leszna

Kolejna już edycja programu „Przemiana wewnętrzna”, cykliczne "Rynki Śniadaniowe" - które z roku na rok, organizuje się coraz rzadziej czy "Diabelski młyn" ustawiony na płycie Rynku, mają zachęcić mieszkańców Leszna do odwiedzin centrum miasta. Swoje propozycje mają również mieszkańcy. Piszemy, co chcieliby zmienić, a co podoba się w Lesznie.