Prasówka 23.09.2023 Leszno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Leszna

Ptaki mają swoje święto, które przypada na przełomie września i października. Europejskie Dni Ptaków - 30 września - 1 października, to wydarzenie, które przyciąga miłośników przyrody. Wyruszają oni w teren, by obserwować jesienne migracje różnych gatunków ptaków. Również mieszkańcy ziemi leszczyńskiej mogą wziąć udział w tym wydarzeniu. Wystarczy w niedzielę 1 października stawić sią nad zalewem w Rydzynie i ruszyć z leszczyńską grupą OTOP na spacer połączony z obserwacją ptaków.

Remont pływalni Akwawit w Lesznie może się rozpocząć. Miasto ma już pełną kwotę finanasowania i chce wybrać wykonawcę prac, który zaprojektuje i przebuduje basen. Ma być gotowy w 2027 roku i będzie to kosztować ponad 74 miliony złotych.

Rywalizację pomiędzy niedużymi i niedrogimi marketami widzimy wszyscy. Sklepy „rosną, jak grzyby po deszczu." Do Dino dołączy wkrótce Biedronka, a to wszystko na ulicy łączącej Leszno ze Święciechową, przy której prawie nie ma osiedli mieszkaniowych.

Dwa i pół miliona złotych musiał dołożyć samorząd Leszna do inwestycji Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, by mogła się rozpocząć budowa nowych bloków z 50 mieszkaniami dla miasta. W przyszłym roku będzie to kwota kolejnych 4 milionów złotych. Radni opozycji byli przeciwni tym partycypacjom, ale rada finalnie przegłosowała kilkumilionowe wsparcie.

Policja w Lesznie od czwartku koordynowała poszukiwania mieszkanki Leszna. 56-latka wyszła w czwartkowe południe ze swojego domu i bliscy stracili z nią kontakt. Kobiety szukali także żołnierze, którym w piątkowe południe udało się odnależć poszukiwaną. Przekazano ją służbom medycznym.