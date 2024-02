Prasówka 27.02.2024 Leszno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Leszna

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kandydata na prezydenta Leszna i miejskich radnych. Drużynę do zwycięstwa ma poprowadzić radny Mariusz Nowacki. Kandydat na prezydenta w swoim przemówieniu mówił o przestępstwach, które w Lesznie popełniają obcokrajowcy. „Nie znam dokładnych statystyk, ale wiem, bo to znalazło się w sprawozdaniu komisji praworządności i porządku publicznego" mówił Mariusz Nowacki. Czy motywem przewodnim kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Lesznie będą cudzoziemcy i rosnąca w Lesznie liczba przestępstw? O tym przekonamy się przez najbliższy miesiąc dzielący nas do wyborów, które odbędą się 7 kwietnia 2023 roku.

Prasówka 27.02 Leszno: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Gdzie w Europie najlepiej zaplanować wiosenny urlop, by wypocząć wśród pachnących kwiatów, nacieszyć się atrakcjami i pozwiedzać, ale bez wydawania majątku na loty i noclegi? Wyszukaliśmy dla was 7 najlepszych miejsc w całej Europie na niezapomniane wiosenne wakacje i wielkanocne wycieczki. Noclegi, a nawet całe wakacje all inclusive są tam tanie! Zapraszamy do galerii, w której znajdziecie aktualny ranking cen.