Prasówka 3.04.2023 Leszno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Leszna

Prasówka 3.04 Leszno: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zabrakło 43 punktów, aby to Leszno zwyciężyło w konkursie Orange Polska na inteligentne przejście dla pieszych. Iława okazała się trudnym przeciwnikiem, i to tam, zostanie wybudowane bezpieczne przejście dla pieszych. Prezydent Leszna Łukasz Borowiak napisał list do Orange Polska, w którym zwraca uwagę na zacięta rywalizację pomiędzy miastami, dlatego prosi, aby organizator ufundował "honorową, dodatkową nagrodę - inteligentne przejście dla pieszych dla Leszna."