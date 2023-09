Prasówka 3.09.2023 Leszno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Leszna

W sobotę, 2 września na specjalnej konferencji prasowej Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło listę kandydatów do Sejmu w okręgu 36. Jedynką jest Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej i to ona zaprezentowała sylwetki 24 osób, które wystartują w jesiennych wyborach do Sejmu oraz kandydatów na senatorów z trzech okręgów.