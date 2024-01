Prasówka 6.01.2024 Leszno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Leszna

Prasówka Leszno 6.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Znamy pierwszego kandydata na fotel prezydenta Leszna. Jest nim zarządzający Lesznem od 2014 roku Łukasz Borowiak, który chce „poddać się ocenie mieszkańców miasta i nie wyobraża sobie, żeby nie było kontynuowane to, co rozpoczęliśmy." Wybory do samorządu odbędą się najprawdopodobniej 7 kwietnia 2024 roku. Mieszkańcy Leszna oprócz prezydenta wybiorą radę miejską i skład sejmiku województwa wielkopolskiego.