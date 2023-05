Prasówka 9.05.2023 Leszno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Leszna

Buty wydłużające i wyszczuplające optycznie nogi, do noszenia wiosną i latem, a co więcej – dopasowane do reszty stylizacji – to niemałe modowe wyzwanie! Mimo wszystko warto się go podjąć, bo odpowiednio dobrane obuwie może wpłynąć na wygląd całej sylwetki. Jakie buty na wiosnę i lato powinny wybrać panie, chcące optycznie się wysmuklić? Jak stylizować te modele? Zobacz, jak noszą je gwiazdy show–biznesu i sprawdź nasze podpowiedzi!